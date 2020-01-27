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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli takımda

Nevşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ömer Yasin Ekmek, Spor Tırmanışı Aday Milli Takım Kampına katıldı.

27.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:52Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu milli takımda
Belediyesi Gençlik Kulübü sporcusu Ömer Yasin Ekmek, Spor Tırmanışı Aday Milli Takım Kampına katıldı. Milli forma ile ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmeye hazırlanan sporcumuza milli takım kampında kulüp antrenörü İsmail Öztürk de eşlik etti.

Nevşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor kurslarına katılarak Nevşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü çatısı altında spor hayatına atılan Ömer Yasin Ekmek'e milli davet geldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Spor Tırmanışı Aday Milli Takım Kampına katılan genç sporcu, burada milli takım kadrosuna seçilmek için mücadele etti.

Ekmek, milli takım kadrosuna seçilmesi durumunda milli takım forması ile Nevşehir'i ve ülkemizi çeşitli uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

Genç sporcu Ekmek ile birlikte milli takım daveti alan Nevşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Antrenörü İsmail Öztürk ise, Nevşehir'de açılan spor kursları ile birlikte spor tırmanışına ciddi bir ilginin olduğunu ve bu sayede bu branşa Nevşehir'den çok sayıda gencin katıldığını belirterek verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti. - NEVŞEHİR

İsmail Öztürk, Nevşehir, Genç, Spor

Kaynak: İHA

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