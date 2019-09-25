Haberler » Spor » Haber

Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak

Nevşehir'i Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1 Ekim 2019 Salı günü oynayacağı hazırlık maçında Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile karşılaşacak.

25.09.2019 15:40Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak
Nevşehir'i Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1 Ekim 2019 Salı günü oynayacağı hazırlık maçında Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile karşılaşacak. Sporseverlerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir'e kazandırdığı ve şehri 2019-2020 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Nahit Cantürk yönetiminde sürdürüyor. Yaptığı transferler ile şimdiden adından söz ettiren kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde Nevşehir'deki ilk hazırlık karşılaşmasında Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

1 Ekim 2019 Salı günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak olan müsabakaya Nevşehirli sporseverlerin büyük ilgi göstermeleri bekleniyor. - NEVŞEHİR

Beşiktaş, voleybol, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:44 ÜNİGFB'den öğrencilere gruplarına üye olmaları yönünde çağrı
17:44 Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "Net bir skor elde ettik"
17:44 Turgutluspor: 0-3
17:43 Ziraat Türkiye Kupası: Tuzlaspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 1
17:42 Cüneyt Çakır'ın 25. derbisi
17:42 Bakan Kasapoğlu: "12 cesur yüreğin ülkemizde önemli bir yeri var"
17:41 Başkent akademi: 1-2