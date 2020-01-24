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Nevşehir Belediyesi karla mücadele için araç filosunu güçlendiriyor

Araç filosunu sürekli olarak güçlendiren Nevşehir Belediyesi, modern teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak araç parkını yenilemeye devam ediyor.

24.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:55Nevşehir Belediyesi karla mücadele için araç filosunu güçlendiriyor
filosunu sürekli olarak güçlendiren Belediyesi, modern teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak araç parkını yenilemeye devam ediyor.

Çağın modern gereksinimlerini şehrimizin emrine sunan Nevşehir Belediyesi halkımıza ulaştırılan hizmetlerin kalitesini artırmak adına makine parkı yenilemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla belediyeye ciddi bir mali yük oluşturan iş makinesi kiralama sistemini sona erdirerek yeni birçok aracı filosuna katan Nevşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü için yeni bir araç alımını gerçekleştirdi.

Kış aylarında karla mücadele çalışmalarında kullanılacak olan 10 tekerli 4x4 damperli kamyon, hem kar küremesi hem de tuzlama çalışması yapacak. Araç yaz aylarında ise hafriyat çalışmalarında kullanılacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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