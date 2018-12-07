Nevşehir Belediyesi Karla Mücadelesine Devam Ediyor

07 Aralık 2018 Cuma 11:22



07 Aralık 2018 Cuma 11:22

Nevşehir'de bu sabah saatlerinden başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehir içerisinde trafiğin düzenli şekilde işleyişini sürdürmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığında, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı ile şehir merkezindeki ana yollar başta olmak üzere bulvar ve caddelerde trafiğin düzenli şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm iş araçları, Nevşehir'in ana arterleri başta olmak üzere mahalle ve sokak aralarında kar küreme yaparken, yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için yoğun şekilde tuzlama yapıyor.Diğer taraftan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, kaldırımlarda biriken karları temizliyor. - NEVŞEHİR