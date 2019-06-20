Nevşehir Belediyesi'nin altyapı atağı sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi ve Meteris Meydanı Kavşağında yürütülen altyapı çalışmalarıyla sağanak yağışlarda bu alanda yaşanabilecek sel baskınlarının önüne geçilecek. Bu güne kadar yağmur suyu hattı bulunmayan Lale Caddesi'nin bu sorununu çözen ve içme suyu hattını da yenileyen belediye ekipleri aynı zamanda vatandaşları sağlıklı içme suyu hattına da kavuşturuyor.



Sağlıklı şehirlerin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareket eden Nevşehir Belediyesi, Lale Caddesi ve Meteris Meydanı'nın güçlü bir altyapıya kavuşması amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından 1950'li yıllarda döşenen bir taraftan insan sağlığı için tehdit unsuru oluşturan eski pik demir ve asbestli çimento borular sökülerek yerine, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeniyor, diğer taraftan da aşırı yağışlarda su baskınlarının yaşandığı bölgelere yağmur suyu hatları döşeniyor.



Bu güne kadar yağmur suyu hattının bulunmadığı Lale Caddesi ve Meteris Meydanı Kavşağına 750 metre uzunluğunda 600'lük ve 1000'lik yağmur suyu boruları döşeyen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bu sayede aşırı yağışlarda Osmanlı Caddesi ve Gazi Stadı yönünden gelecek olan sel sularının önüne geçmeyi hedefliyor.



Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Nevşehir Belediyesi ekipleri, Lale Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak bu alanda sıcak asfalt döşemesine geçecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA