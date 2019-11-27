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Nevşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Ahilik fuarı Konya'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi Konya'da gerçekleştiriliyor.

27.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:34Nevşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Ahilik fuarı Konya'da yapılacak
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi 'da gerçekleştiriliyor. Belediyesi'nin ana sporlarından biri olduğu zirvede gerçekleştirilecek olan fuarda, Nevşehir'de tanıtılacak.

Ticaret Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve kapsamında, iş dünyasının önde gelen şirketlerinin yanı sıra esnaf ve sanatkarların ürünlerini uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulacağı fuar da düzenlenecek.

Fuarda, akademik çalışmaların yanı sıra esnaf ve sanatkarların kendi hünerlerini sergileyeceği, çocukların farklı etkinliklerle ahiliği tanıyacağı etkinliklere yer verilecek.

Nevşehir Belediyesi'nin ana sponsorlarından olduğu zirve kapsamında düzenlenen fuarda, açılan Nevşehir standında ise bölgedeki çeşitli mesleklerin yanı sıra el sanatları ürünleri tanıtılacak.

Zirve kapsamında yapılacak panellerde, Türkiye'nin önemli iş insanları ve akademisyenleri, ahilik kültürünün iş dünyasına yansımaları ve getirdiği başarı hikayelerini, ahiliğin geleceğin ticaretine nasıl yön vereceğini tartışacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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