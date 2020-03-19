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Nevşehir Belediyesi'nin yeni koronavirüse yönelik aldığı önlemler hız kesmeden devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi'nin yeni koronavirüse yönelik aldığı önlemler hız kesmeden devam ediyor.

19.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:03
Nevşehir Belediyesi'nin yeni koronavirüse yönelik aldığı önlemler hız kesmeden devam ediyor.

Şehirde risk oluşturabilecek tüm ortak alanlarda titiz bir çalışma yürüten belediye ekipleri, şehirler arası otobüs terminali binası ve yolcu otobüslerini de dezenfekte etti.

Nevşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile vatandaşların sıklıkla kullandıkları alanlar başta olmak üzere, özel halk otobüsleri, servis araçları, kamu binaları, okullar, duraklar, sağlık kuruluşları, ticari taksiler, bankalar ve STK binalarında titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yoğun mesailerini bugün de sürdürdü.

Belediye ekipleri son olarak Nevşehir Adnan Menderes Şehirler arası Otobüs Terminali binası ve yolcu otobüslerini virüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Çalışmalarda; yolcu otobüsleri ve terminal binası içerisindeki tuvaletler, satış ofisleri, bekleme koltukları, giriş kapıları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indirildi.

Koronavirüs salgınından vatandaşlarını korumak adına âdete seferberlik ilan eden Nevşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmaları kapsamında ayrıca muhtarlıklar ve kamu binalarında da ilaçlama çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Nevşehir, Güncel

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