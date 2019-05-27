Nevşehir Belediyesi ramazan etkinlikleri

Nevşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanatçı Dursun Ali Erzincanlı
sahne aldı.
Erzincanlı'nın, Hz. Muhammed ve şehitler için okuduğu şiirler beğeni topladı. Kapadokya
Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, iftar öncesinde çocuklara yönelik animasyon gösterisiyle başladı.
Alanda kurulan çadırdaki iftar yemeğinin ardından Dursun Ali Erzincanlı Nevşehirlilerle buluştu.
Belediye Başkanı Rasim Arı
'nın da katıldığı programda, Erzincanlı, Hz. Muhammed'in hayatını ve Hadis-i Şerifleri şiirsel bir dille anlattı.
İzleyicilerin beğenisini toplayan sanatçı, hayatından çeşitli anekdotlar da paylaştı.
Program, Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi eğitmenlerinden oluşan koronun ilahi dinletisi ile sonlandı.
Dursun Ali Erzincanlı
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Kaynak: AA