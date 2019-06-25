Nevşehir Belediyesi şehre modern caddeler kazandırıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir Nevşehir hedefi doğrultusunda Nevşehir Belediyesi'nin, geleceğe dönük ve sürdürülebilir altyapı projelerini hayata geçiriyor.



Nevşehir'i geleceğe taşıyacak projelerle yaşanabilir bir kent oluşturma çabasındaki Nevşehir Belediyesi, yaz sezonunda kentin altyapısına yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. Bu kapsamda bir süre önce Nevşehir Belediyesi önündeki Doyuran Kavşağı'ndan başlayarak Ziraat Bankası Kavşağını takip eden Lale Caddesi ve Gülşehir Köprülü Kavşağı'na uzanan Mustafa Parmaksız Caddesi için sıcak asfalt çalışması başlatan belediye ekipleri projenin ilk etabının tamamlanmasının ardından 2. etaptaki çalışmalarını sürdürüyor.



Oluşturulan çalışma programı kapsamında geçtiğimiz ay Doyuran Kavşağı-Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki yolda altyapıyı yenileyerek cadde de sıcak asfalt uygulaması yapan burayı modern bir görünüme kazandıran belediye ekipleri, Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı Kavşağı arasındaki bölümde de altyapı çalışmalarını tamamlandı.



Belediye ekiplerinin içme suyu hattını yenileyerek yağmur suyu hattını oluşturduğu cadde de ayrıca elektrik, doğalgaz, fiber, internet ve telefon hatları da yenilendi.



Altyapı çalışmalarının ardından ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yolda yaya kaldırımı yapımı ve sıcak asfalt öncesinde zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor.



Önümüzdeki günlerde sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecek olan cadde de yaya kaldırımlarının tamamlanması ile birlikte yeşil bant uygulamasının da yapılacağı cadde yeni sokak ve kaldırım aydınlatmaları ile birlikte estetik bir görüntüye kavuşacak.



Altyapısı ve üstyapısı tamamen yenilenecek olan Lale Caddesi'nde ayrıca yaya ve araç trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bir takım yeni düzenlemelerde gerçekleştirilecek.



Sabahın erken saatlerinden başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA