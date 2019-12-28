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Nevşehir Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı

Nevşehir Belediyesi ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odaklarına yem ve mama dağıttı.

28.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:14 Nevşehir Belediyesi Sokak hayvanlarını unutmadı
Belediyesi ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odaklarına yem ve mama dağıttı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ile birlikte harekete geçen Nevşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yardımına koştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi, köpek ve kuşlar için şehrin farklı noktalarındaki park, bahçe ve yeşil alanlara daha önce yerleştirilen beslenme ve su odaklarına mama, yem ve su bırakıldı. Ekipler ayrıca, mahallelerdeki "Bayat Ekmek Toplama" kutularından toplanan ekmekleri de yine sokak hayvanlarına dağıtıldı.

Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilen odaklara, mama, yem ve su takviyesi sürekli olarak yapılacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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