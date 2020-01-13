Haberler » Spor » Nevşehir Belediyesi sporcularında yeni bir başarı daha - Spor

Nevşehir Belediyesi sporcularında yeni bir başarı daha

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü boksörleri, Niğde'de düzenlenen İç Anadolu Boks turnuvasında takım halinde birinci oldu.

13.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:56Nevşehir Belediyesi sporcularında yeni bir başarı daha
Belediyesi Gençlik ve Kulübü boksörleri, 'de düzenlenen İç Anadolu Boks turnuvasında takım halinde birinci oldu.

İç Anadolu Boks Turnuvası 7 ilden çok sayıda sporcunun katılımı ile Niğde'de gerçekleştirildi. Turnuvada Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 1. ve 2. olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları; Kürşat Efe Demir, İsmail Tekbıçak, Şaban Vahdettin Sertçelik, Ömer Altundağ, Muazzez Çöplü, Can Yıldız ve Samet Kartal takım halinde 1. olarak turnuvaya damga vurdu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Boks Kurslarında yetiştirilerek spor hayatına atılan ve Niğde'den madalyalarla dönen sporcularımız Antrenör Yaşar Kalem nezaretinde Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. - NEVŞEHİR

İç Anadolu, Nevşehir, Niğde, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:15  Hasan Kartal: Türk futbolunun bir anayasası olmalı - Spor
17:14  TFF'den 'UEFA Grow' sunumu - Spor
17:13  Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin'den taraftara teşekkür - Spor
17:07  Yasin Öztekin: Lider takıma geldiğim için çok mutluyum - Spor
17:04  Yasin Öztekin: "İnşallah şampiyon oluruz" - Spor
16:45  Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi - Spor
16:17  İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu - Spor
15:49  Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi - Spor
15:15  Trabzonspor'dan Ali Koç'un açıklamalarına yanıt: Kabak tadı verdi - Spor
14:44  Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynamasının zor olduğu öğrenildi - Spor
13.01.2020 17:17:15