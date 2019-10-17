Haberler » Spor » Nevşehir Belediyesi sporcusuna milli davet

Nevşehir Belediyesi sporcusuna milli davet

Nevşehir Belediyesi sporcusu 12 yaşındaki Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Balkan Şampiyonası için milli takım kampına davet edildi.

17.10.2019 14:44Nevşehir Belediyesi sporcusuna milli davet
Nevşehir Belediyesi sporcusu 12 yaşındaki Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Balkan Şampiyonası için milli takım kampına davet edildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte Nevşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Yaz Spor Okulları Spor Tırmanışı kurslarına katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer'e milli davet geldi. 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası için milli takım kampına davet edilen 12 yaşındaki sporcu, Nevşehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek. - NEVŞEHİR

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Rasim Arı, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:58 Beşiktaş Başkan Adayı İsmail Ünal, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
15:57 Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
15:53 Kayakta 'Buzul Kampı' devam ediyor
15:52 Mehmet Özdilek: Bu savaşın ve mücadelenin içinde olacağız
15:52 TFF, 1. Lig'in 4 haftalık maç programını açıkladı!
15:52 Son Dakika: Beşiktaş'ta İsmail Ünal adaylıktan çekildi! Serdal Adalı lehine...
15:47 Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor
17.10.2019 16:08:11