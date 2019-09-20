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Nevşehir Belediyesi, uçurtma şenliği düzenliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu Kahveci Dağı'nda düzenlenecek olan etkinlikle birlikte Nevşehir semaları uçurtmalarla süslenecek.

20.09.2019 09:49Nevşehir Belediyesi, uçurtma şenliği düzenliyor
Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu Kahveci Dağı'nda düzenlenecek olan etkinlikle birlikte Nevşehir semaları uçurtmalarla süslenecek. Uçurtma Şenliğine 7'den 70'e tüm vatandaşlar katılabilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 22 Eylül 2019 Pazar günü Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kahveci Dağı'nda uçurtma Şenliği düzenlenecek. Saat 14.00'da başlayacak olan şenlik için Nevşehir Belediyesi tarafından saat 13.00'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünden servisler kaldırılacak.

7'den 70'e tüm vatandaşların katılabilecekleri şenlikte vatandaşlara uçurtmaları ücretsiz olarak dağıtılacak. Led ekranda çizgi film ve 10 D sinema gösterimlerinin yanı sıra ücretsiz pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramlarının yapılacağı şenlik alanına gelen çocuklara Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından sürpriz hediyeler de dağıtılacak. - NEVŞEHİR

Uçurtma Şenliği, Nevşehir, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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