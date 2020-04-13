Nevşehir Belediyesi vatandaşlara 20 bin maske dağıttı
Nevşehir Belediyesi, hafta sonu mahalle muhtarları aracılığı ile ve pazar yerinde kurduğu stantta vatandaşlara 20 bin adet maske dağıttı.
13.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:30
Korona virüsle mücadele konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Nevşehir Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmak üzere Nevşehir'deki 22 mahalle muhtarına toplam 12 bin adet maske desteğinde bulunan Nevşehir Belediyesi, pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 8 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Bu güne kadar on binlerce maske dağıtımı yapan Nevşehir Belediyesi, maske dağıtımını önümüzdeki günlerde de sürdürecek. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA