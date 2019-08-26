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Nevşehir Belediyesi voleybol takımı, Başkan Arı'yı ziyaret etti

Nevşehir'in Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig'indeki temsilcisi Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

26.08.2019 16:38 Nevşehir Belediyesi voleybol takımı, Başkan Arı'yı ziyaret etti
Nevşehir'in Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig'indeki temsilcisi Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcularını konuk etti. Kulübe yeni katılan sporcularla ve antrenörlerle bir süre sohbet eden Arı, kırmızı beyazlı sporculara yeni sezonda başarılar diledi. Nevşehir Belediyesi olarak Nevşehir'i sporda marka bir kent yapmak amacıyla spor için ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Rasim Arı, futbolda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'un yanı sıra voleybol branşında da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımının 1. Lig'de Nevşehir'i başarıyla temsil edeceğine inandığını vurguladı.

Arı, "Nevşehir'den genç yeteneklerin keşfedilmesi, şehirde sporun gelişmesi için futbol ve voleybol takımlarımız şehre önemli katkılar sağlayacak. Bu takımlarımızın başarılarıyla hem spor kamuoyunda şehrimizin ismini duyuracağız hem de kulüplerimizin altyapıları sayesinde yeni sporcuları kazanacağız." dedi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, voleybol, Nevşehir, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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