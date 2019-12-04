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Nevşehir Belediyesi yeni hizmet binası Kapadokya Alan Başkanlığına verildi

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni belediye hizmet binası Kapadokya Alan Başkanlığına verildi.

04.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:59Nevşehir Belediyesi yeni hizmet binası Kapadokya Alan Başkanlığına verildi
Belediyesi tarafından yaptırılan yeni belediye hizmet binası Alan Başkanlığına verildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni hizmet binasının Kapadokya Alan Başkanlığına verildiğini söyledi. Belediye Başkanı Rasim Arı, "Biraz önce Kültür ve Turizm Bakanımızdan müjdeli bir telefon geldi. Bakan beyin Nevşehir ziyaretinde biliyorsunuz Alan Başkanlığı ile ilgili bina sorununu ortadan kaldıralım diye bir gayretimiz vardı. Bütün birlik beraberlik içerisinde milletvekillerimizde, yere dinamiklerle, Valimiz ile birlikte yaptığımız değerlendirmelerin sonucunda Nevşehir Belediyesi binası olarak inşa ettiğimiz ancak belediye binası olarak kullanmayacağımız beyan ettiğimiz yerin Kapadokya Alan Başkanlığına tahsisini Bakanımıza arz etmiştik. Sayın Bakanımız karşılıklı bir mutabakat ile şehrimizin menfaatine, belediyemizin menfaatine ve beraberinde de Alan Başkanlığının şehrimize hizmet vermesine olanak sağlayacak protokol biraz sonra imzalanıp bize gönderiliyor. Bu da şehrimize bir müjde olur" dedi.

Kapadokya Alan Başkanlığına devredilen Belediye Hizmet binası aynı zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesini de içerisinde bulunduracak. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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