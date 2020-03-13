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Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı önlemelerini arttırıyor

Nevşehir Belediyesi, oluşturduğu özel bir ekip vasıtasıyla da vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının binalarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:48
Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı önlemelerini arttırıyor

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsüne karşı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekip vasıtasıyla, vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri, camiler, özel halk otobüsleri ve öğrenci servislerini ilaçlayarak dezenfekte etti.

Püskürtmeli tulumbalar ve buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemini titizlikle yürüten belediye ekipleri, bu çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanıyor.

Belediye ekipleri son olarak il merkezindeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.

Vatandaşların virüslere karşı korunmasına yönelik etkili çalışmalarını hafta sonu da sürdürecek olan belediye ekipleri kent merkezindeki tüm okullarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Nevşehir, Güncel

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