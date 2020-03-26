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Nevşehir Belediyesinden "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara "mini konser"

Nevşehir Belediye Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral vermek amacıyla "mini konser" etkinlikleri düzenlemeye başladı.

26.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:22
Nevşehir Belediyesinden
Nevşehir Belediye Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral vermek amacıyla "mini konser" etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Belediye orkestrası, Emek Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, bir otobüs üzerinde oluşturulan platformda şarkılar seslendirdi. Vatandaşlar da konseri evlerinin balkon ve pencerelerinden dinledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "korona konserleri" adını verdikleri etkinliğin her akşam farklı bir mahallede düzenleneceğini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele için belediye olarak gerekli hijyen ve ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Arı, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan kent sakinlerine moral olması amacıyla etkinliği başlattıklarını kaydetti.

Arı, etkinliğin ilk günden vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

" Koronavirüs , sosyal, ekonomik ve siyasi manada ülkelerde ciddi değişikliğe zemin hazırlıyor. Bu ortamda, insanlarımızın evde kalması ve her türlü hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bunu yaparken insanlarımızın günlük ihtiyaçları oluyor. Bu kapsamda yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için sosyal çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında evlerinde sıkılanlar için de korona konserler silsilesi ile şehrimizin psikolojisini, moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık."
Bazı vatandaşların cep telefon ışıklarını yakarak şarkılara eşlik ettiği etkinlik, yaklaşık bir saat devam etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Nevşehir, Güncel

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