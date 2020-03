Nevşehir Belediyesinden "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar için konser

İlki Emlak Konut Sitesi içerisinde gerçekleştirilen konserde, sanatçıların seslendirdiği şarkılara vatandaşlar balkonlarından eşlik etti.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Grubu, Emek Mahallesi'nde bulunan Emlak Konut Sitesi içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, bir otobüs üzerinde oluşturulan platformda şarkılar seslendirdi.Yaklaşık bir saat süren konseri vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden dinledi.

Konser sırasında belediye sanatçılarının seslendirdiği Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik2 adlı şarkısına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik eden site sakinleri aynı zamanda görsel bir şölen oluşturdu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin her akşam farklı bir mahallede düzenleneceğini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele için belediye olarak gerekli hijyen ve ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Arı, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan kent sakinlerine moral olması amacıyla etkinliği başlattıklarını kaydetti.

Arı, etkinliğe ilk günden vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle insanlarımızın evde kalması ve her türlü hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bunu yaparken insanlarımızın günlük ihtiyaçları oluyor. Bu kapsamda yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için sosyal çalışmalar yapıyoruz. Bu şehirde 24 saat halkımızın emrinde ve hizmetinde olan bir kardeşleri var. Belediye başkanlığı sıfatını tamamen bir kenara bırakarak onlara kardeşlik yapmak için buradayım. Özellikle 65 yaş üzerindeki amcalarım, ninelerim, kronik hastalığı olan kardeşlerim, engelli vatandaşlarımız lütfen evlerinden çıkmasınlar. Onlar için kurulan 'Vefa Hattı' var. Beraberinde belediyemizde kurduğumuz Turkuaz Masa, Alo 153 Çağrı Merkezi ve Whatsapp Hattımız ile birlikte ben ve tüm ekibim 24 saat hizmetinizdeyiz. Ne ihtiyacınız olursa, hiçbir tereddüt ve endişeye mahal bırakmadan kendi evladınızı, kendi kardeşinizi arar gibi arayabilirsiniz. Biz sizlerin arzu ettiğiniz, ihtiyaç duyduğunuz her şeyi yerine getirmek için sadece emretmenizi bekliyoruz. Bunun yanında evlerinde sıkılanlar için de konserler silsilesi ile şehrimizin psikolojisini, moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık. İnşaallah bu zor ve sıkıntılı süreçte bu tür etkinliklerle, halkımızın eğlenceli vakit geçirmeniz için bütün tedbirleri alıyoruz. Yakında bunla ilgili farklı sürprizleri paylaşacağız. "

Etkinlikten duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlar, konser sonunda alkışlarla Belediye Başkanı Rasim Arı ve müzik grubuna teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler