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Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film

Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa filmNEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında hazırladığı video büyük ilgi gördü.

25.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:40
Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film
NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında hazırladığı büyük ilgi gördü.
Nevşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yayımlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kamu spotu olarak hazırlanan videoda başta Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı olmak üzere, belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanları kadına şiddete dikkat çekti. Kamu spotunda ayrıca Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ve Nevşehir Belediyespor'lu futbolcular da 'kadına yönelik şiddete dur' çağrısında bulundu.
Nevşehir Belediyesinden kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kısa film

Nevşehir, Genel

Kaynak: İHA


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