Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım - Haberler

Nevşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sağlık çalışanlarının, özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini bildirdi.

26.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:53
Nevşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sağlık çalışanlarının, özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Arı yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Personel Kimlik Kartı taşıyan tüm sağlık çalışanlarının, 26 Mart Perşembe gününden itibaren özel halk otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbir ve tedavileri konusunda gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Arı, canlarını hiçe sayarak mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına belediye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için alınan bu kararda desteklerinden dolayı Lale Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Esen ve özel halk otobüsü şoförlerine de teşekkür eden Arı, "Bizler evde güvende kalalım, sağlıklı kalalım diye kutsal görevlerini hakkıyla yerine getiren, canla başla toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyorum. Bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı onlara ne kadar teşekkür etsek az. Bizler de sağlık çalışanlarımıza küçük de olsa bir katkı sunabilmek için böyle bir karar aldık. Sağlık çalışanlarımız bu uygulamadan bindikleri özel halk otobüslerinde kimlik kartlarını göstererek faydalanabilecekler. Bu kararı alırken desteğini ortaya koyan, bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan özel halk otobüsü şoförlerimize ve kooperatif yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Haberler
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

10:48: Hatay'dan 81 ilin sağlık müdürlüklerine Yayladağı lokumu gönderildi - Haber 10:48: Sivas'ta yanlışlıkla girdiği fidanlıkta kaybolan 93 yaşındaki adamı polis kurtardı - Haber 10:47: Varank: "Türkiye'de solunum cihazlarının seri olarak üretilmesi için yola koyulduk" - Haber 10:47: ANTALYA KORONAVİRÜS SALGININDA NARENCİYE ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP - Haber 10:46: Psiko-teknik raporlarında e-imza kullanılacak - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber