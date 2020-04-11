Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nevşehir Belediyesinden vatandaşlara 12 bin maske

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlarına 12 bin adet maske verildi.

11.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:38
Nevşehir Belediyesinden vatandaşlara 12 bin maske
Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlarına 12 bin adet maske verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentin çeşitli yerlerindeki dezenfekte çalışmaları sürdürülürken, salgına karşı vatandaşlarının yanında olmaya da devam edildiği belirtildi.
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla hazırlanan 12 bin adet maskenin, belediye yetkililerince kentteki 22 mahalle muhtarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, muhtarların maskeleri mahallelerindeki 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz dağıtacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir sınav verdiğini kaydedildi.
Dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlikle bu sürecin atlatılacağına inandığını vurgulayan Arı, "Koronavirüse karşı farkındalığı artırmak, vatandaşların evde kalmalarını sağlamak amacıyla tüm birimlerimizle gayret sarf ediyoruz. Bu süreçte tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
İstanbul’da hareketli gece! Beyoğlu’nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir Belediyesinden vatandaşlara 12 bin maske - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:07: BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI 2 POLİS YARALI - Haber 23:06: Karantinadaki köylere gıda yardımı yapıldı - Haber 23:05: Başkentte gün batımı manzarası - Haber 23:02: Başkentin cadde ve meydanları sessizliğe büründü - Haber 23:01: EMİNE ERDOĞAN'DAN "ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" ŞARKISIYLA "EVDE KAL" MESAJI - Haber 21:48: 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber