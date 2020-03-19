Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir Belediyesinden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti - Güncel

Nevşehir Belediyesinden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti

Yozgat ve Nevşehir belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.

19.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:08
Yozgat ve Nevşehir belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.
Nevşehir
Nevşehir'de de yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu.
Belediyeye telefonla ulaşan vatandaşlar, adreslerini vererek alışveriş için yardımcı ekip talebinde bulunuyor.
Başvuruda belirtilen adrese gelen zabıta ekipleri, alışveriş listesi ve bedelini aldıktan sonra en yakın marketten talep edilen ürünleri alıp teslim ediyor.
Uygulamayla ilgili açıklamada bulunan zabıta komiseri Zeki Tükel, her koşulda mağdur vatandaşlara yardımcı olduklarını, son dönemde tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması riskli olan vatandaşların taleplerini karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.
Emek Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Başbuğ da kendilerine sunulan hizmetten dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Yalnız yaşadığım için başlatılan uygulamayı duydum. Acaba gerçek mi diye denemek için aradım. Apartmandan komşularımız da yardımcı olur ama kimseyi rahatsız etmek istemem. Çok güzel bir hizmet." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Nevşehir Belediyesinden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Nevşehir Belediyesinden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti
Etiketler : Nevşehir, Yozgat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading