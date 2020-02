Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0

TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey Belediyespor A.Ş.'yi konuk etti.TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Karacabey Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Gazi Stadyumunda oynanan müsabakanın ilk yarısı Karacabey Belediyespor A.Ş. takımının başlama vuruşu ile başlarken maçın ilk 14 dakikasında konuk ekip Karacabey Belediyespoe atak bir oyun sergiledi. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor oyunu kontrolü altına almasının ardından Nevşehir Belediyespor forvet hattı gol aradı. Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamayınca maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise her iki takımda kontrollü bir oyun tercih ederken maç karşılıklı ataklar ile devam etti. Maçın ikinci yarısında her iki takımda ele geçirdiği fırsatları değerlendirememesinin ardından maçta 90 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor 31 puan ile 5.sırada kalırken Karacabey Belediyespor A.Ş. ise 45 puan ile liderliğini sürdürdü.Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasım Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'ın yanı sıra yaklaşık 2 bin taraftar takip etti.Stat: GaziHakemler: Celal Bayraklı x, Hacı Mehmet Ekmekyermez x, Muhammet Oğuzhan Öztaş xNevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, İlker xx, Ziya Şakar xx, Emre Gemici x, Mehmet Tosun x (Dk 76 Muhammed x), Onur Ural xx, Alper xx (Dk. 64 Sinan xx), Ethem xx, Savaş xx (Dk. 89 Okay ?), Yasin xx, Okan xxYedekler: Murat, Tolgahan, Hakan Yakup, Muhammed Emin, Sinan, Recep, OktayTeknik Direktör: Uğur BalcıoğluKaracabey Belediyespor A.Ş.: Hasan xx, Hasan Güleryüz xx, Serhen xx, Sefa xx (Dk. 64 Ömer x), İlyas x, Muhammet x, Abuzer xx (Dk.80 Said x), Gökhan x, Onur x, Rasimcan xx, Sadık xx (Dk.88 Berk xx)Yedekler: Yağızcan, Berk, Ömer, Saruhan, Berkay, Said, AhmetTeknik Direktör: Erdoğan YılmazSarı Kartlar: Alper, Sinan, Ziya (Nevşehir Belediyespor) Onur, Hasan, Rasimcan, İlyas (Karacabey Belediyespor A.Ş.) - NEVŞEHİR