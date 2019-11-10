Haberler » Spor » Nevşehir Belediyespor: 0 Kelkit Belediyespor: 1 - Spor

Nevşehir Belediyespor: 0 Kelkit Belediyespor: 1

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Kelkit Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

10.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:08Nevşehir Belediyespor: 0 Kelkit Belediyespor: 1
TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Kelkit Belediyespor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor daha atak oyun sergiledi. Konuk ekip Kelkit Belediyespor kontra ataklar ile gol ararken maçın 68.dakikasında Alparslan Fidan'ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor zaman zaman etkili oyun sergilerken aradığı golü bulamayınca maç konuk ekip Kelkit Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yaklaşık 3 bin taraftar takip etti. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Kelkit, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:42 Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
16:41 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar
16:38 Maçın ardından
16:31 Çanakkale'de kızların renkli futbol maçı
16:31 BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1
16:11 Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!
15:32 Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
15:09 Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
14:15 Trabzonspor, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor!
14:07 Mesut Özil'e saldıran gaspçıyı hapishanede dövdüler!
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:44:36