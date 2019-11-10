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Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

STAT: GaziHAKEMLER: Fatih Tokail (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx), Deniz Şahin ( xx)NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Demir ( xx) - Muhammed Ali Kurt (xx), Tolgahan Mulla Çiçek (xx), Youssef Yeşilmen (xx), Ergün Cengiz (xx) (Dk.54 Emre Gemici x), Muhammed Emin Balcılar (x) (Dk.

10.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:42Nevşehir Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

STAT: Gazi

HAKEMLER: Fatih Tokail (xx), Tansu Doğan Yılmaz (xx), Deniz Şahin ( xx)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat Demir ( xx) - Muhammed Ali Kurt (xx), Tolgahan Mulla Çiçek (xx), Youssef Yeşilmen (xx), Ergün Cengiz (xx) (Dk.54 Emre Gemici x), Muhammed Emin Balcılar (x) (Dk.72 Emre Fırtına x), Onur Ural (xx), Alper Yener (x), Tugay Yıldırım (x) Dk.46 Ozan x), Oktay Gümüş (x), Okan Duran (x)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Onur Bilgin (xx) - Hüseyin Teker (xx) (Dk.80 Caner x), Alparslan Fidan (xx), Hamza İpekci (xx), Ensar Kemaloğlu (xx) (Dk.76 Tayfun x), Tufan Deniz Gelen (xxx), Erkan Bükülmez (xx), Kemal Kazan (xx), Adem Kaba (xxx), Halil İbrahim Keleş (xx), Ozan Şamiloğlu (xx) (Dk.78 Enes x)

GOL: Dk.68 Alpaslan (1954 Kelkit Belediyespor)

SARI KARTLAR: Erkan Bükülmez (1954 Kelkit Belediyespor) - Ergün Cengiz ( Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde oynadığı 1954 Kelkit Belediyespor maçından 1-0 mağlup ayrıldı.


- Nevşehir

Doğan Yılmaz , Murat Demir, Nevşehir, Spor

Kaynak: DHA

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