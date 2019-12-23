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Nevşehir Belediyespor 2. Devre için Antalya'da güç depoluyor

TFF 3. Lig 2019-2020 Sezonu'nun ilk yarısını 28 puanla 5. sırada tamamlayan Nevşehir Belediyespor, devre arası kampını Antalya'da sürdürüyor.

23.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:55 Nevşehir Belediyespor 2. Devre için Antalya'da güç depoluyor

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Belediyespor, ilk devrenin sona ermesi ile birlikte Belek'te kampa girdi. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde 3 Ocak 2020 tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan kırmızı beyazlı ekip, 2. etap kampını ise Nevşehir'de kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

Günde çift idman yaparak ligin ikinci devresi için güç toplayan takımda oyuncuların hırsı teknik heyetin yüzünü güldürürken, Bayburt İl Özel İdare 'dan transfer edilen Ethem Pülgir'in de kısa sürede takıma adapte olduğu gözlendi.

Nevşehir Belediyespor ikinci yarının ilk maçında 12 Ocak 2020 Pazar günü deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş ile karşılaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Antalya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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