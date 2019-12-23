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Nevşehir Belediyespor 2.devre için Antalya'da güç depoluyor

TFF 3. Lig 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 28 puanla 5. sırada tamamlayan Nevşehir Belediyespor, devre arası kampını Antalya'da sürdürüyor.

23.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:26 Nevşehir Belediyespor 2.devre için Antalya'da güç depoluyor
TFF 3. Lig 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 28 puanla 5. sırada tamamlayan Belediyespor, devre arası kampını 'da sürdürüyor.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ilk devrenin sona ermesi ile birlikte Antalya Belek'te kampa girdi. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde 3 Ocak 2020 tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan kırmızı beyazlı ekip, 2. etap kampını ise Nevşehir'de kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

Günde çift idman yaparak ligin ikinci devresi için güç toplayan takımda oyuncuların hırsı teknik heyetin yüzünü güldürürken, Bayburt İl Özel İdare 'dan transfer edilen Ethem Pülgir'in de kısa sürede takıma adapte olduğu gözlendi.

Nevşehir Belediyespor ikinci yarının ilk maçında 12 Ocak 2020 Pazar günü deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş ile karşılaşacak. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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