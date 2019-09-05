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Nevşehir Belediyespor'a destek turları sürüyor

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Ürgüp, Özkonak, Çalış ve Kalaba Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

05.09.2019 08:59 Nevşehir Belediyespor'a destek turları sürüyor

TFF 3. Lig temsilcimiz Nevşehir Belediyespor'da kulüp başkanı Esat Özaltın ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Abdülkadir Macit, Çalış Belediye Başkanı Kazım Yılmaz ve Kalaba Belediye Başkanı Erdal Yorgancı'yı ziyaret etti. Ziyaretlerde belediye başkanlarına kulübün transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında bilgiler veren Özaltın, Nevşehir Belediyespor'un Nevşehir'in önemli bir değeri olduğunu belirterek kentin tüm kesimlerinin desteği ile takımı üst liglere taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Özaltın ayrıca belediye başkanlarını kulübün kupa ve lig maçlarına davet ederek kendilerine üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu kırmızı beyazlı kulübün formasını hediye etti.

Özaltın, aldıkları kombine biletlerle kulübe destek sağlayan Ürgüp, Özkonak, Çalış ve Kalaba Belediye Başkanlarına teşekkür etti.


Özaltın Holding, Nevşehir, Kalaba, Ürgüp, Güncel

Kaynak: Bültenler

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