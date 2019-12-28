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Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan Mehmet Tosun'u transfer etti

Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan Mehmet Tosun'u renklerine kattı.

28.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:53 Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan Mehmet Tosun'u transfer etti
Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan Mehmet Tosun'u renklerine kattı. 10 numara pozisyonunda görev yapacak olan 27 yaşındaki oyuncu yeni takımının kampına katıldı.

Ligin ikinci devresi için hazırlıklarını Antalya 'te sürdüren TFF 3. Lig 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip son olarak Afjet Afyonspor'dan orta saha oyuncusu Mehmet Tosun'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve sonrasında Kasımpaşa, Eyüpspor, Batman Petrol, Hatayspor ve Sancaktepe Belediye gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki Mehmet Tosun, ligin ilk devresinde 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'da oynadı.

Kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayarak yeni takımının Antalya kampına katılan Tosun, merkez orta saha, on numara ve ön libero mevkilerinde görev yapabiliyor. - NEVŞEHİR

Mehmet Tosun, Nevşehir, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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