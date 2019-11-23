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Nevşehir Belediyespor-Altındağ maçının geliri kanser hastası gencin ameliyatına verilecek

Nevşehir Belediyespor Yönetim Kurulu, hafta sonu oynayacakları Altındağ Belediyespor müsabakasının gelirini 25 yaşındaki kanser hastası Mehmet Ali Doğan'ın ameliyat masraflarına aktarılmasını kararlaştırdı.

23.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:41Nevşehir Belediyespor-Altındağ maçının geliri kanser hastası gencin ameliyatına verilecek
Belediyespor Yönetim Kurulu, hafta sonu oynayacakları Belediyespor müsabakasının gelirini 25 yaşındaki kanser hastası Mehmet Ali Doğan'ın ameliyat masraflarına aktarılmasını kararlaştırdı.

Nevşehir'de daha önce yakalandığı kanser hastalığını 4 kez yenmeyi başaran ancak bir süre önce yeniden bu amansız hastalığa yakalanan ve ameliyat olabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılan 25 yaşındaki Mehmet Ali Doğan'ın bu durumuna Nevşehir Belediyespor'da kayıtsız kalmadı. TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden kırmızı beyazlı ekibin yönetim kurulu aldığı karar ile, ligin 14. haftasında 24 Kasım 2019 Pazar günü karşılaşacağı Altındağ Belediyespor maçının bilet gelirlerini gencin ameliyat masrafları için başlatılan kampanyaya aktarma kararı aldı.

Nevşehir Belediyespor idarecileri, Gazi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor müsabakasına tüm sporseverleri davet ederek Mehmet Ali Doğan'a destek olma çağrısında bulundu. - NEVŞEHİR

Mehmet Ali Doğan, Altındağ, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

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