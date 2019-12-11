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Nevşehir Belediyespor başkan ve yöneticilerinden genel sekreter Duru'ya ziyaret

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, İl Özel İdare Genel sekreteri Kamil Duru'yu ziyaret etti.

11.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:20Nevşehir Belediyespor başkan ve yöneticilerinden genel sekreter Duru'ya ziyaret

TFF 3. Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Belediyespor'da Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru'yu ziyaret etti. Ziyarette Duru'ya yeni görevinde başarılar dileyen yöneticiler ve teknik heyet, kendisine kulübün 50 numaralı formasını hediye etti.

Burada konuşan Kulüp Başkanı Esat Özaltın, takımın son durumu hakkında Duru'ya bilgiler verdi. Teknik heyette yapılan değişikliğin ardından takımın iyi bir hava yakaladığını ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine yeniden ortak olduğunu belirten Özaltın, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Darıca Gençlerbirliği müsabakası ile ligin ilk devresini kapatacaklarını söyledi.

Nevşehir Belediyespor'u kuruluşunun 50. yılında bir üst lige taşımak istediklerini ve bunun için bütün şehir dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini ifade eden Özaltın, "Arzulanan başarılara ulaşabilmemiz için hep birlikte şehrimize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Başarı için şehrin kenetlenip bu takıma sahip çıkması şart. Herkes elinden geleni yaparsa takım hedeflerine daha kolay ulaşır. Bunun için biz yönetim olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah sezon sonunda da bir üst lige çıkarak şehrimize hak ettiği mutluluğu yaşatacağız." dedi.


Kamil Duru, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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