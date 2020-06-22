Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın: "Ligler devam edecekmiş gibi hazırlanıyoruz"

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da hazırlıklar aralıksız sürerken Kulüp Başkanı Esat Özaltın, "Ligler devam edecekmiş gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın:
22.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:52
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da hazırlıklar aralıksız sürerken Kulüp Başkanı Esat Özaltın, "Ligler devam edecekmiş gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, liglerin devam edip etmeyeceği yönünde TFF'nin alacağa kararı beklediklerini belirterek, ligler devam edecekmiş gibi hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Özaltın, yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde 2. ve 3. Lig kulüpler birliği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Nihat Özdemir başkanlığında iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdiğini ve toplantıda 2. ve 3. liglerin durumunun bir kez daha masaya yatırıldığını kaydetti.

Toplantıdan net bir karar çıkmayınca TFF'nin kulüplerden son bir kez daha kalan maçları oynayıp oynanmaması konusunda görüşlerini bildirmelerini istediğini hatırlatan Özaltın, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) 2'nci Lig ve 3'ncü Lig'de mücadele eden 79 kulübün liglerin oynanmasını istemesi üzerine, 2 ve 3. liglerle ilgili olarak yeniden bir karar verecek. Kesin karar ise bu hafta açıklanacak. Bu gelişmelerin ışığında diğer 79 kulüp gibi Nevşehir Belediye Spor'da da gözler tamamen Federasyon'a çevrilmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni bir karar almaya zorlayan, lig'de kalan 6 müsabakanın oynanmamasına kesin gözüyle bakılırken lig için gündemdeki diğer bir senaryo şu şekilde; liderler direk 1. lig'e çıkacak, küme düşme olmayacak ve Play-Off maçları oynatılacak. Kalan maçlar ile ilgili karar büyük merakla beklenirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını bu hafta içinde açıklayacağını duyurdu. Yaz döneminde futbol oynamak zor olacak. Futbol ailesi ilk kez bu tablo ile karşı karşıya. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz ve federasyonumuz nasıl bir karar açıklar ise bize düşen buna uygun hazırlanmaktır, kalan müsabakalar oynansın ya da oynanmasın, karar nasıl çıkarsa çıksın biz takımımızı kalan altı maç oynanacakmış gibi günde çift idman yaparak hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Özaltın Holding, Nevşehir, Spor, Haber

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