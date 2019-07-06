06.07.2019 16:26
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Nevşehir Belediyespor bir transfer daha yaptı

Nevşehir Belediyespor bir transfer daha yaptı

Nevşehir Belediyespor, 24 Erzincanspor'dan Muhammet Aran'ı renklerine kattı.

Nevşehir Belediyespor, 24 Erzincanspor'dan Muhammet Aran'ı renklerine kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, 24 Erzincanspor'dan Muhammet Aran ile anlaştı. 28 yaşındaki stoper ile kulübün Nar tesislerinde sözleşme imzalandı.

Daha önce BB Bodrumspor, Kahramanmaraş, Balıkesirspor ve Gölcükspor formalarıda giyen Muhammet Aran, Kırmızı Beyazlı ekibin bu sezon Oktay Gümüş, Muhammet Emin Balcılar, Tugay Yıldırım, Alper Yener ve Ergun Cengiz'in ardından 6. transferi oldu. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor

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