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Nevşehir Belediyespor'da Diyarbakır deplasmanı öncesi moral kahvaltısı

Nevşehir Belediyespor Futbol Takımı, Diyarbakır deplasmanı öncesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

09.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:37Nevşehir Belediyespor'da Diyarbakır deplasmanı öncesi moral kahvaltısı
Belediyespor Futbol Takımı, deplasmanı öncesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. İkinci devrenin ilk müsabakası öncesinde teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, "Bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Sizlere sonuna kadar güveniyorum" dedi.

Kocatepe Kahve Evi tarafından TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor için kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve kulüp yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Meterisliler Taraftar Grubu Başkanı Mustafa Şekerli, Nevşehir Belediyespor teknik heyeti ve futbolcular katıldı.

Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, ikinci devrenin ilk müsabakası için Diyarbakır'a gidecek olan teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

İkinci devre öncesi yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı beyazlı ekibin arzuladığı başarıyı yakalayacağına inandığını belirten Arı, "Tüm şehir olarak takımımıza sahip çıktığımız sürece başaramayacağımız bir şey yok. Teknik heyet ve futbolcularımızın da bu destek ile birlikte ligin ikinci devresinde ellerinden gelen gayreti göstereceğine ve 2. Lig hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi. - NEVŞEHİR

Diyarbakır, Rasim Arı, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

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