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Nevşehir Belediyespor'da Ergün Aytekin dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Ergün Aytekin ile yollarını ayırdı.

16.09.2019 14:18Nevşehir Belediyespor'da Ergün Aytekin dönemi sona erdi
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Ergün Aytekin ile yollarını ayırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Nevşehir Belediyespor'un hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Osmaniyespor müsabakasının ardından yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Aytekin ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Nevşehir Belediyespor Ergün Aytekin yönetiminde ligde oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik 1 yenilgi alırken Ziraat Türkiye Kupası 2. tur müsabakasında Osmaniyespor'a mağlup olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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