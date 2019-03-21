Nevşehir Belediyespor'da Eser Kardeşler Dönemi

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3'üncü Lig 1'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir
Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eser Kardeşler getirildi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3'üncü sırada yer alan Nevşehir Belediyespor'da teknik direktör Cüneyt Tiryaki ile yolların ayrılmasının ardından bu görev için Eser Kardeşler'le anlaşıldı. Eser Kardeşler ile sezon sonuna kadar anlaşan Nevşehir Belediyespor, hedefini 2'nci Lig olarak belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor
Kaynak: DHA