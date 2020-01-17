Nevşehir Belediyespor'da hasret sona eriyor

Kırmızı beyazlı ekip, yeni transferleri ile birlikte bu maçtan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 19. haftasında 19 Ocak 2020 Pazar günü Pazarspor ile karşılaşacak. Gazi Stadı'nda 41 gün aradan sonra taraftarları ile buluşacak olan kırmızı beyazlı ekipte, bu önemli müsabaka öncesinde hazırlıklar sürüyor.

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetimindeki takımda, son oynanan Diyarbekirspor maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla Mehmet Tosun ve sarı kart cezalıları Onur ve Okan Duran'ın yanı sıra sakatlığı süren Hasan Çelik ve geçirdiği ameliyat sonrası takımla çalışmalara yeni başlayan Youssef Yeşilmen bu maçta forma giyemeyecek.

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren yeni transferler Sinan Uzun ve Ziya Şakar ise teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak.

'TARAFTARLARA DAVET'

Nevşehir Belediyespor Sportif Direktörü Soner Şallı yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra kendi saha ve seyircisi önünde Pazarspor ile karşılaşacak olan takımlarında sakat ve cezalı futbolcuların çok olmasına rağmen galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Taraftarlardan bu maçta stadı doldurarak doksan dakika boyunca desteklerini sürdürmelerini isteyen Şallı, "Güzel bir oyunla taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz. Bu maçta alacağımız 3 puan ile birlikte iyi bir çıkış yakalayarak üst sıralara tırmanacağız. Buna tüm takım olarak bizler inanıyoruz. Taraftarlarımızın da bizlere inanarak desteklemesini bekliyoruz." dedi.

Ara transfer döneminde teknik heyetin de raporu doğrultusunda eksik bölgeler için önemli transferler yaptıklarını ifade eden Şallı, "Takıma önemli oyuncuların da katılması ile birlikte çok güçlü bir ekip haline geldik. Cezalı ve sakat oyuncuların da aramıza katılmasıyla ikinci devre bambaşka bir Nevşehir Belediyespor izlettireceğimizi düşünüyorum. Bunu gerçekleştirirken de her zaman olduğu gibi en önemli gücümüz taraftarlarımız olacak. Onların verecekleri destekle arzulanan başarıyı yakalayacağız." diye konuştu.

Bir süredir ismi Nevşehir Belediyespor ile anılan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç forveti Ömer Uzun hakkında da açıklamalarda bulunan Şallı, gurbetçi oyuncu ile ilgilendiklerini ancak kulübünün bu transfere son anda izin vermediğini söyledi.

Şallı, "Ömer Uzun bizim ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Kendisiyle gerekli görüşmeleri yapmıştık. Buna karşın Sarı kırmızı ekibin yeni transfer yapamaması dolayısıyla bu transfer gerçekleşmedi." şeklinde konuştu.