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Nevşehir Belediyespor'da hedef 3 puan

Nevşehir Belediyespor, ligin 4. haftasında hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Karacabey Belediye Spor A.Ş müsabakası için hazırlıklarını tamamladı.

20.09.2019 13:44Nevşehir Belediyespor'da hedef 3 puan
Nevşehir Belediyespor, ligin 4. haftasında hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Karacabey Belediye Spor A.Ş müsabakası için hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı Beyazlı ekipte hedef mutlak 3 puan.

TFF 3. Lig 3. Grupta 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Bursa temsilcisi Karacabey Belediye Spor A.Ş ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Tarkan Güney nezaretinde hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını bu sabah kendi tesislerinde yapan Kırmızı Beyazlı ekip, öğle saatlerinde havayolu ile Nevşehir'den İstanbul'a hareket edecek. İstanbul'dan karayolu ile Bursa'ya geçecek olan temsilcimiz geceyi Bursa'da geçirecek.

21 Eylül 2019 Cumartesi günü Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Karacabey Belediye Spor A.Ş-Nevşehir Belediyespor müsabakasını Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Serkan Eryılmaz yönetecek.

Cezası nedeniyle ev sahibi takımın taraftarlarının alınmayacağı müsabaka da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Osmaniyespor müsabakasında kırmızı kart gören Youssef Yeşilmen forma giyemeyecek.

TFF 3. Lig 4. Hafta müsabakası öncesinde Karacabey Belediye Spor A.Ş ligde oynadığı 3 müsabakada aldığı 2 galibiyet 1 beraberlikle topladığı 7 puanla birlikte 4. Sırada yer alırken Nevşehir Belediyespor 2 puanla 15. Sırada yer alıyor. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Nevşehir, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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