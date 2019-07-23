Haberler» Spor» Haber

Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir ile anlaşma sağladı.

23.07.2019 14:40 Nevşehir Belediyespor'da kale emin ellerde
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir ile anlaşma sağladı.

2019-2020 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve kuruluşunun 50. Yıldönümünde şampiyonluk hedefleyen Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor'dan kaleci Murat Demir'i transfer etti. 2017-2018 futbol sezonunda Afjet Afyonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve geçtiğimiz sezonu Yeni Orduspor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki genç kaleci, kulübün Nar tesislerinde düzenlenen törende kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Demir, Nevşehir, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:41   Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi
16:35   Sarıgöl'de voleybol kursuna ilgi
16:32   Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
16:29   OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna kattı
16:20   Kaytazdere'de Yelkenciler Şov Yaptı
16:20   Trabzonspor'un "Keşan" motifli formasına büyük ilgi
16:19   Paralimpik basketbolcular, Polonya'da sahne alacak