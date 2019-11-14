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Nevşehir Belediyespor'da kaleciler göz dolduruyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, 12 haftası geride kalan ligde oynadığı maçlarda kalesinde gördüğü 7 gol ile grubunun en az gol yiyen takımı oldu.

14.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:53Nevşehir Belediyespor'da kaleciler göz dolduruyor
TFF 3. Lig ekiplerinden Belediyespor, 12 haftası geride kalan ligde oynadığı maçlarda kalesinde gördüğü 7 gol ile grubunun en az gol yiyen takımı oldu. Kırmızı beyazlı ekibin başarılı kalecileri Murat Demir ve Onur Behiç Özalgan forma giydikleri 6 maçta ise rakip forvetlere geçit vermedi.

Nevşehir Belediyespor'un sezon başında Afjet Afyonspor'dan transfer ettiği 24 yaşındaki Murat Demir ve Kulübünden transfer ettiği 25 yaşındaki Onur Behiç Özalgan başarılı performansları ile göz dolduruyor. Sezonun ilk 4 haftasında kaleyi koruyan Onur Behiç Özalgan ve son 8 hafta da forma giyen Murat Demir, toplam 12 müsabakada kalelerinde sadece 7 gol görerek büyük bir başarıya imza attılar. Başarılı eldivenlerden Onur Behiç Özalgan 1, Murat Demir ise toplam 5 maçta kalesini gole kapatarak rakip forvetlere gol izni vermedi.

Her iki kalecinin gösterdikleri bu performans ile ligde 18 puanla 5. sırada bulunan Nevşehir Belediyespor, 7 gol ile grubun en az gol yiyen takımı oldu.

Nevşehir Belediyespor aynı zamanda 3 ayrı grupta 53 takımın mücadele ettiği TFF 3. Lig içerisinde de en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. Bu alanda rekoru 11 maçta 3 gol yiyen 2. Gruptaki Fethiyespor elinde bulundururken bu takımı 12 maçta 6 gol yiyen 1. Gruptaki Karbel Karaköprü Belediye Spor ve 6 gol yiyen Yeni Orduspor izliyor.

Gösterdikleri performans ile dikkat toplayan kalecilerin bu başarısında hiç şüphesiz defans oyuncularının ve onları maçlara hazırlayan teknik heyetin katkısı da büyük. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Demir, Nevşehir, Körfez, Spor

Kaynak: İHA

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