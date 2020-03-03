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Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Balcıoğlu ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı.

03.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:31Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Balcıoğlu ile yollar ayrıldı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediyespor'da Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı.

Nevşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanan müsabakası sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yolların ayrılması kararı alınmış olup hocamızla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etmiş bulunmaktayız. Balcıoğlu'na bu güne kadar kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

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3.03.2020 11:54:58