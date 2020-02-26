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Nevşehir Belediyespor'da tüm planlar Gölcükspor üzerine

Nevşehir Belediyespor'da tüm planlarını Hafta Sonu Oynayacağı Gölcükspor Müsabakası için hazırlıyor.

26.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:33Nevşehir Belediyespor'da tüm planlar Gölcükspor üzerine

TFF 3. Lig 3. Grupta 2. sırada bulunan Belediyespor, ligin 26. haftasında 'u kendi evinde konuk edecek. Kendi Evinde Karşılaşacağı Rakibini Yenerek İki Haftalık Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor. Hazırlıklarında bu kapsamda yapan Kırmızı Beyazlı Ekipte tek hedef galibiyet

Kırmızı beyazlı ekip Nar'da bulunan kendi tesislerinde Yaklaşık 2 saat gerçekleştirilenAntrenmana izinli olan Yasin Dülger dışında eksik futbolcu bulunmazken, menüsküs ameliyatının ardından 3 hafta sahalardan uzak kalan Hasan Çelik'in takımla birlikte çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.


Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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