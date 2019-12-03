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Nevşehir Belediyespor'da voleybol Mustafa Çayır'a emanet

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Teknik Koordinatörlük görevine, daha önce görev aldığı takımlarda ve milli takımda birçok önemli başarılara imza atan Mustafa Çayır getirildi.

03.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:37Nevşehir Belediyespor'da voleybol Mustafa Çayır'a emanet

Türkiye Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Belediyespor, ünlü antrenör Mustafa Çayır ile anlaşma sağladı. Takımın teknik koordinatörlük görevini üstlenen Çayır, Kulüp Başkanı ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer'in de katıldığı törende kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Nevşehir'de bulunmaktan ve hedefleri olan bir takımda görev yapacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çayır, "Rasim Arı gibi, sporun içerisinden gelmiş ve sporu bu denli seven bir belediye başkanına sahip olan bir şehrin takımında görev yapmak çok güzel. Hem başkanımızın hem de kulübümüzün geleceğe dönük çok güzel hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için kurulan kadronun bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Hep birlikte kulübümüzü daha yukarılara taşımak için mücadele edeceğiz." dedi.

Kulüp Başkanı İbrahim Yüzer ise, gerek milli takımlarda gerekse de görev aldığı erkek ve kadın voleybol takımlarında aldığı görevler ile Türk voleyboluna uzun yıllardır hizmet eden Mustafa Çayır'ın, Nevşehir Belediyespor'a da önemli katkılarda bulunacağına inandıklarını belirterek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Daha önce Voleybol Milli Takımı'nın yanı sıra Emlak TOKİ, Halkbank, Maliye Milli Piyango, Palandöken Belediye ve Ereğli Belediyesi takımlarında görev alan Mustafa Çayır, 2016-17 sezonunda Jeopark Kula Belediyespor'u Efeler Ligi'ne çıkarma başarısı göstererek Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından Yılın Antrenörü Ödülü'ne layık görüldü.

Aynı zamanda Devlet Sporcusu unvanı da bulunan Çayır, bundan böyle Nevşehir Belediyespor'un başarısı için görev yapacak.


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Kaynak: Bültenler

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