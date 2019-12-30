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Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı devre arası hazırlık kampını sürdürüyor.

30.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:47 Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor
Belediyespor Kadın Takımı devre arası hazırlık kampını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip ikinci devrenin ilk maçında kendi evinde hafta sonu Kahraman Kazan Belediyespor'u konuk edecek.

Nevşehir'i Türkiye Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde temsil eden Nevşehir Belediyespor, ligin ikinci devresi için kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Koordinatör Mustafa Çayır yönetiminde bir haftadır çalışmalarını Nevşehir'de sürdüren Nevşehir Belediyespor voleybol takımı 2. Etap kamp çalışmasını Ankara'da gerçekleştirecek.

Grubunda ligin ilk devreyi 17 puanla 6. sırada tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, ikinci yarının ilk müsabakasında 5 Ocak 2020 Pazar günü Damat İbrahim Paşa Salonu'nda Kahramankazan Belediyespor ile karşılaşacak. - NEVŞEHİR

Kazan Belediyespor, voleybol, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

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