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Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey'i konuk ediyor

TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediye Spor, 2 Şubat Pazar günü kendi sahasında lider Karacabey Belediye Spor A.Ş ile karşılaşacak.

01.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:35Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey'i konuk ediyor
TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Belediye , 2 Şubat Pazar günü kendi sahasında lider Belediye Spor A.Ş ile karşılaşacak.

Ligin 21. haftasında Pazar günü saat 13.30'da oynayacağı Karacabey Belediye Spor A.Ş müsabakası için hazırlıklarını tamamlayan Nevşehir Belediye Spor'da 3 cezalı ve 1 sakat futbolcu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte geçtiğimiz hafta sonu oynanan Osmaniyespor müsabakasında kırmızı kart gören Berke Bıyık'ın yanı sıra sarı kart cezalıları Muhammet Ali Kurt ve Youssef Yeşilmen ile menisküs ameliyatı olan Hasan Çelik bu maçta forma giyemeyecek.

Nevşehirli sporseverlerin büyük ilgi göstermesinin beklendiği müsabakayı Çorum bölgesi klasman hakemlerinden Celal Bayraklı yönetecek. Bayraklı'nın yardımcılıklarını ise Hacı Mehmet Ekmekyermez ve Muhammet Oğuzhan Öztaş yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Bartın bölgesinden Atakan Topaloğlu. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

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