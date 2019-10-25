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Nevşehir Belediyespor, Muğlaspor'u konuk edecek

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, 26 Ekim 2019 Cumartesi günü kendi sahasında Muğlaspor'u konuk edecek.

25.10.2019 13:29Nevşehir Belediyespor, Muğlaspor'u konuk edecek

Kırmızı-beyazlı ekip Nevşehir Belediyespor, hafta sonu oynayacağı Muğlaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. 26 Ekim 2019 Cumartesi günü Gazi Stadı'nda oynanacak olan müsabaka öncesindeNevşehir Belediyespor 9 haftası geride kalan ligde topladığı 14 puan ile grubunda 7. sırada yer alırken rakibi Muğlaspor ise 9 puan ile 14. sırada.

Cumartesi günü Gazi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan müsabakayı Ankara bölgesi klasman hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Dura, Buğra Can Semercioğlu ve Buğrahan Dilkan İnanır yapacak.


Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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