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Nevşehir Belediyespor PFDK'ya sevk edildi

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

27.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:51Nevşehir Belediyespor PFDK'ya sevk edildi
TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Belediyespor, Belediyespor maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor hafta sonunda oynanan Altındağ Belediyespor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, " Nevşehir Belediyespor Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Altındağ, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

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