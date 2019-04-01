01 Nisan 2019, 16:26
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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Topuzoğlu ile Anlaştı

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Topuzoğlu ile Anlaştı

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı. Nevşehir Belediyespor yönetiminden yapılan açıklamada, " Nevşehir Belediyespor olarak sezon başından bu yana plaka 50 şampiyon belli olarak belirlediğimiz hedef doğrultusunda Teknik Direkörlük görevine sezon sonuna kadar Sayın Bülent Topuzoğlu getirilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor
Kaynak: İHA



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