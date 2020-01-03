Haberler » Spor » Nevşehir Belediyespor'un Antalya kampı sona erdi - Spor

Nevşehir Belediyespor'un Antalya kampı sona erdi

Nevşehir Belediyespor, kamp yaptığı Antalya'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

03.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:13 Nevşehir Belediyespor'un Antalya kampı sona erdi
Belediyespor, kamp yaptığı 'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Kırmızı Beyazlı ekip burada oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasından da galip ayrılarak ikinci devre için umut verdi.

TFF 3. Lig 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 28 puanla 5. sırada tamamlayan Nevşehir Belediyespor, devre arası kampını Antalya 'te gerçekleştirdi. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde ligin ikinci devresi için güç depolayan kırmızı beyazlı ekip burada 4 hazırlık karşılaşması oynadı. İlk maçında Elazığ Bld 'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Nevşehir Belediyespor, Vanspor ve Afjet Afyonspor'u aynı skorla 1-0 ve son olarak Payasspor'u 6-1 yendi. 4 hazırlık karşılaşmasında rakip filelere 10 gol atma başarısı gösteren temsilcimiz kalesinde ise 1 gol gördü.

Antalya'daki son antrenmanını gerçekleştiren Nevşehir Belediyespor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Kırmızı Beyazlı ekip 6 Ocak 2020 Pazartesi günü Nar tesislerinde toplanarak 12 Ocak Pazar günü ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Diyarbekir Spor A.Ş hazırlıklarına başlayacak. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:07   Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu - Spor
17:04   Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Akhisar Belediyespor'a transfer oldu - Spor
17:02   Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı! - Spor
17:02   Kastamonu Belediyespor, Schaeffler maçına hazır - Spor
17:01   Tohm sporcularına malzeme dağıtımı yapıldı - Spor
16:37   Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı - Spor
16:17   Başını açan rallici Burcu Çetinkaya ekranlara dönüyor - Spor
16:15   Mikkel Beck: Simon Kjaer Atalanta'dan ayrılacak - Spor
15:54   Guilherme'den kafa karıştıran hareket - Spor
15:43   Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı - Spor
3.01.2020 17:28:15